مسح: ربع شركات الاستثمار المباشر تخطط لاستحواذات نفطية

أفاد مسح أصدرته "إي واي"، اليوم الثلاثاء، أن ربع شركات الاستثمار المباشر تخطط لاستحواذات بقطاع النفط والغاز بنهاية السنة، متلمسة الفرصة بعد أن نالت أسعار الخام المنخفضة من ربحية الصناعة.

وخلص مسح "إي واي" الذي شمل 100 شركة من شركات الاستثمار المباشر، إلى أن 25 منها تخطط لصفقة شراء بحلول ديسمبر، في حين قالت 43 شركة إنها ستبرم صفقة خلال عام.

وأظهر المسح أن شركات الاستثمار المباشر في أنحاء العالم تجني نحو تريليون دولار انتظارا لتوافر الفرصة لاقتناص شركات في قطاع الطاقة المتضرر من تراجع أسعار النفط أكثر من 50% منذ 2014.

وقالت ديبورا بايرز، مديرة قسم الطاقة الأميركية في "إي واي": "قطاع الاستثمار المباشر متفائل بشأن النفط والغاز، وهناك حاجة واضحة للسيولة في الصناعة".

ورغم أن المسح أوضح أن الكثيرين في القطاع غير متيقنين من اتجاه أسعار النفط، فإن هناك قناعة واسعة بأن موجة الإفلاسات التي شهدها القطاع في الفترة الأخيرة تنطوي على فرصة استثمارية.

وأشهرت ما لا يقل عن 28 شركة منتجة للنفط والغاز بأميركا الشمالية إفلاسها منذ أوائل 2015.

وقالت بايرز "الكثير من حالات إشهار الإفلاس الأخيرة بقطاع المنبع هي لإصلاح الميزانيات.. فور انتهاء تلك الشركات من إعادة الهيكلة فإنها ستعيد تقييم أصولها، ما قد يفضي إلى مبيعات متزايدة في السوق".