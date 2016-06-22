"ألبا" البحرينية تتوجه للبنوك لجمع 750 مليون دولار

تعتزم شركة ألومنيوم البحرين "ألبا" الحصول على قرض بقيمة 750 مليون دولار، لتمويل توسعة خط الإنتاج السادس لمشروعها.

وبحسب مصادر رويترز، يأتي هذا القرض البنكي ضمن ثلاثة مليارات دولار تعتزم "ألبا" جمعها عبر قنوات متعددة لتمويل التوسعة.



ومن المتوقع أن يمتد القرض لأجل سبع سنوات، وبتسعير ما بين 300 إلى 350 نقطة أساس فوق فائدة LIBOR.



وأضافت المصادر أن البنوك يمكنها تأمين التمويل على شكل قرض تقليدي أو ضمن شريحة متماشية مع التمويل الإسلامي.

يذكر أن التوسعة الجديدة ستجعل من ألبا أكبر مصهر للألومينيوم عالمياً، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج مطلع عام 2019.