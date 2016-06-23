"الوطنية للمواد الغذائية" تتخلى عن بيع 51% من رأسمالها

صرحت مصادر مطلعة أن "الشركة الوطنية للمواد الغذائية" قررت التخلي عن عملية بيع حصة أغلبية بمعدل 51% من رأسمالها بعد أن رفض مجلس الإدارة العروض المقدمة.

وكانت "المراعي" بالإضافة إلى تحالف الفجر كابيتال وKKR من بين المتقدمين لشراء حصة 51% في الشركة، والتي قُدرت قيمتها بمليار ونصف المليار دولار.

وأضافت المصادر لوكالة "رويترز" أن تحالف الفجر كابيتال لم يقدم عرضاً نهائياً، بينما وضعت "المراعي" عدداً من الشروط لعملية البيع.

وكانت "الشركة الوطنية للمواد الغذائية" تسعى لتحويل الغالبية العظمى من إنتاجها إلى مصنعٍ جديد في المنطقة الصناعية الحرة KIZAD، وهو ما اعترض عليه المتقدمون لعملية البيع لقلقهم من تعطل الإنتاج وارتفاع التكلفة.