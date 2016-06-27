السعودية للكهرباء: 60 مليارا قيمة المشاريع المعتمدة

قال نائب رئيس أول خدمات الإمداد والعقود في الشركة السعودية للكهرباء، سليمان بن إبراهيم الحبيشي، إن قيمة المشاريع المعتمدة سنوياً بلغت نحو 60 مليار ريال، حيث يتم تنفيذ نحو 67 منها من خلال مقاولين محليين.

وأضاف الحبيشي أن أعداد المصانع الوطنية المسجلة لدى الشركة نمت بأكثر من 5 أضعاف خلال 15 عاما، نتيجة الدعم المباشر الذي تقدمه الشركة للمصنعين الوطنيين.

حيث بلغ عدد المصانع مع نهاية الربع الأول من هذا العام نحو 338 مصنعا. وتقدر قيمة أوامر الشراء التي صدرت لتلك المصانع في السنوات العشر الأخيرة بنحو 28 مليار ريال، ما أدى إلى ارتفاع نسبة التوطين في مشتريات الشركة السنوية إلى نحو 70%.