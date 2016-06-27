%64 من الشركات البريطانية مستاءة من نتيجة الاستفتاء

أظهر استطلاع للرأي أن شركة بريطانية من أصل خمس تعتزم نقل قسم من نشاطها، وأن الثلثين تقريبا يعتبران أن خيار الخروج من الاتحاد الأوروبي مضر بأعمالهما.

وأجرى معهد المدراء، وهو اتحاد بريطاني لرؤساء شركات، استطلاعا بين الجمعة والأحد شمل أكثر من ألف شخص من المنتسبين إليه.

وأظهر الاستطلاع أن 64% من أرباب العمل يرون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "سينعكس سلبا على نشاطاتهم".

وعلق المدير العام لمعهد المدراء سايمون ووكر أن "غالبية المؤسسات تعتقد أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيضر بأعمالها، ولذلك تم تجميد مشاريع الاستثمار والتوظيف أو الحد من نطاقها، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وشددت المديرة العامة لكونفدرالية الصناعات البريطانية التي تعتبر أكبر هيئة لأرباب العمل البريطانيين، في مقال نشرته صحيفة "تايمز"، على ضرورة "عدم التقليل من أهمية" تبعات نتيجة الاستفتاء.

وقالت كارولين فيربرن "على الحكومة التدخل بشكل عاجل للحد من الغموض الذي يلقي بظلاله على قرارات الاستثمار ويحد من انشاء وظائف جديدة".

وكانت غرف التجارة في البلاد وجهت نداء مماثلا من أجل إزالة الغموض السائد حول شروط الخروج من الاتحاد الأوروبي.