مجموعة "فيرجن" تخسر قرابة ثلث قيمتها بعد Brexit

قال ريتشارد برانسون مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة فيرجن، اليوم الثلاثاء، إن الشركة خسرت حوالي ثلث قيمتها بعد تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الماضي، وألغت صفقة مما تسبب في ضياع نحو ثلاثة آلاف فرصة عمل.



وقال لبرنامج صباح الخير يا بريطانيا: "حالنا ليس أسوأ من الآخرين ولكن أظن أننا خسرنا ثلث قيمتنا".



وتابع: "كنا على وشك إبرام صفقة كبيرة جدا. ألغينا تلك الصفقة التي كانت ستخلق ثلاثة آلاف وظيفة".