الفالح: سنبحث مع الوفد الياباني استثماراتهم بطرح أرامكو

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن مسؤولين سعوديين ويابانيين سيعقدون اجتماعات اليوم الأربعاء لمناقشة الاستثمار الياباني في الطرح العام الأولي المزمع لجزء من شركة أرامكو.



وقال الفالح "لدينا علاقة عظيمة مع شركات الطاقة في اليابان والمؤسسات المالية أيضا. أنا متأكد من أن الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية سيلقى مشاركة كبيرة من القطاع المالي في اليابان."



جاءت تصريحات الفالح على هامش اجتماع لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين بالعاصمة الصينية بكين اليوم الأربعاء.



وتتسابق بنوك الاستثمار بالفعل على المشاركة في إدراج أرامكو باعتباره مدخلا لصفقات مغرية يتوقعون تدفقها نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي تخطط لها البلاد.

وفي وقت سابق هذا العام كشف ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن خطط طموحة تهدف لتخفيض اعتماد السعودية على النفط وتحويلها إلى قوة استثمار عالمية وفي القلب من تلك الخطة إدراج ما يقل عن 5% من أسهم أرامكو الحكومية.



وقال الأمير محمد بن سلمان إن أرامكو شركة ضخمة جدا نظرا لما تتمتع به من حقوق في الاحتياطيات النفطية في أكبر بلد مصدر للخام في العالم وهو ما يجعل بيع نسبة واحد بالمئة منها فقط بمثابة أكبر عملية طرح عام أولي في العالم. ويتوقع ولي ولي العهد ألا تقل قيمة الشركة في الطرح العام الأولي عن تريليوني دولار.



وتعكف أرامكو حاليا على الخيارات الخاصة بالطرح العام الأولي والتي تشمل الإدراج المحلي المنفرد والإدراج المزدوج في سوق أجنبية.



وكان الرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر قال لرويترز إن أرامكو تضع اللمسات الأخيرة على مقترحاتها، وستقدم تلك المقترحات إلى المجلس الأعلى للشركة قريبا بما قد يشمل إدراج جزء منها بحلول 2018- 2017 لكن الإطار الزمني لم يتحدد بعد.