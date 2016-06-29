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ألستوم الفرنسية تقتنص توسعة مترو دبي بـ2.88 مليار دولار

المصدر: العربية.نت
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فازت مجموعة ألستوم الفرنسية التي تضم عدة شركات للنقل بعقد بقيمة 2,88 مليار دولار (2,6 مليار يورو) لتوسيع مترو دبي، بحيث يشمل موقع معرض إكسبو 2020 التجاري العالمي، حسبما أعلنت حكومة دبي اليوم الأربعاء.

ويشمل المشروع بناء خط بطول 15 كلم إضافة الى شراء 50 قطارا ستؤمنها Alstom ، منها 15 قطارا للخط الجديد و35 قطارا لتحسين خدمات قائمة.

ويضم الكونسورتيوم المعروف باسم Expolink شركتي acciona الإسبانية و gulermak التركية.

ومن المتوقع أن يبدأ العمل بالمشروع خلال الربع الأخير من العام الجاري وأن يدخل الخدمة في مايو 2020 .

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