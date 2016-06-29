"هواوي" تمضي في استثمار 1.3 مليار إسترليني ببريطانيا

قال وزير الأعمال البريطاني ساجد جاويد إن شركة التكنولوجيا الصينية "هواوي" أبلغت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها ستمضي قدما في استثمارها المزمع بالبلاد رغم تصويتها لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي.



وقال جاويد في مؤتمر صحافي: "المستثمرون يعيدون التأكيد على التزامهم تجاه المملكة المتحدة. على سبيل المثال أكدت هواوي اليوم للحكومة أنها ستمضي قدما في خططها لاستثمار 1.3 مليار جنيه إسترليني (1.73 مليار دولار) في المملكة المتحدة".