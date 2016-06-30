هيئة يابانية تقر باستحواذ "كانون" على وحدة لـ "توشيبا"

وافقت هيئة مكافحة الاحتكار اليابانية على صفقة شراء كانون لوحدة المعدات الطبية التابعة لشركة توشيبا، لكنها حذرت من طريقة تنفيذ الصفقة التي وصفها خبراء مكافحة الاحتكار بالمثيرة للشك.

وتمر توشيبا بفضيحة محاسبية وكانت تتعجل جمع السيولة قبل غلق دفاترها للسنة المالية المنتهية في مارس، مما دفعها لهيكلة البيع البالغة قيمته 665.5 مليار ين (6.5 مليار دولار) بطريقة غير تقليدية، تسمح لها بتقييد الحصيلة قبل نيل موافقة الجهات التنظيمية.

وقال بعض خبراء مكافحة الاحتكار والحسابات في ذلك الوقت إن "الطريقة التي تتضمن إصدار ضمانات للسماح لتوشيبا بتسلم الأموال من كانون قبل الحصول على الموافقة التنظيمية تعد إشكالية وإن لم تكن مخالفة للقانون".

وقالت لجنة التجارة العادلة اليوم الخميس إن "الطريقة قد تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار". لكنها لم تصدر أي غرامة ووافقت على الصفقة.

وقال تاكيشي شيناجاوا المسؤول باللجنة للصحافيين: "اعتقدت كانون أن الصفقة ستنال الموافقة دونما مشكلة إذا استخدموا هذه الطريقة. لم يطلبوا مشورتنا مقدما.. إذا حاول آخرون استخدام هذه الطريقة في المستقبل فقد يحصلون على الضوء الأحمر".

كان مصدر مطلع قال في وقت سابق إن اللجنة تحقق مع كانون بشأن انتهاك محتمل لقواعد الإفصاح فيما يتعلق بالصفقة. وطلب المصدر عدم كشف هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

وأحجمت كانون عن التعليق. وقال متحدث باسم "توشيبا" إن الشركة أخذت بمشورة الخبراء بشأن الصفقة، وإنها لا ترى مشكلة في عملية البيع من وجهة النظر القانونية.