السعودية للكهرباء توقع اتفاقية تمويل بـ1.5 مليار دولار

وقعت الشركة "السعودية للكهرباء" اتفاقية تمويل تجاري مباشر بقيمة 5 مليارات و600 مليون ريال ما يعادل 1.5 مليار دولار مع بنك الصين للصناعة والتجارة ICBC لمدة 5 سنوات.

وأوضحت "السعودية للكهرباء" أن ذلك تم بدون تقديم أي ضمانات من الشركة، مبينةً أنه سيستخدم في تمويل جزء من مشاريعها الرأسمالية.

وكانت الشركة قد وقعت في مايو الماضي اتفاقية تمويل لجزء من التكلفة الرأسمالية لمشروع إنشاء محطة توليد "الشقيق" البخارية بقيمة 900 مليون دولار مع بنك الصادرات الكوري وعدة بنوك دولية من بينها بنك TOKYO MITSUBISHI وDEUTSCHE BANK