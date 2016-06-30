"لازوردي" تعتزم مضاعفة معارض التجزئة بحلول 2018

قال الرئيس التنفيذي لشركة "لازوردي" للمجوهرات السعودية إن شركته تعتزم زيادة معارض التجزئة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى نحو مثلي مستواها بحلول 2018 ضمن خطة تهدف لزيادة الإيرادات من عمليات التجزئة.



وتعمل لازوردي في تصميم وبيع المشغولات الذهبية والمجوهرات في كل من مصر والمملكة ومن ثم توزعها في أكثر من 52 دولة معظمها في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.



وفي 2013 بدأت الشركة في بيع مجوهرات الألماس بالجملة بهدف زيادة إيراداتها كما بدأت في بيعها لتجار تجزئة مستقلين في الأسواق الكبرى داخل مصر والسعودية.



وتمثل عمليات الجملة نحو 80 بالمئة من الإيرادات الحالية للشركة وقال الرئيس التنفيذي سليم شدياق‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬لرويترز إن الشركة تسعى لزيادة نسبة مساهمة قطاع التجزئة في الإيرادات لتصل إلى 30-35 بالمئة لكن هذا قد يستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات.



ولتحقيق ذلك تستهدف الشركة زيادة معارض التجزئة إلى 30 معرضا خلال العامين المقبلين من 16 معرضا حاليا.



وقال شدياق خلال المقابلة "الأولوية في المقام الأول ستكون لدول الخليج لكن هناك فرصا لنا في أنحاء أخرى بالشرق الأوسط وفي شمال افريقيا."



وتابع "في الخليج هناك فرص بصورة رئيسية في قطر والإمارات والكويت" مضيفا أن الشركة تدرس أيضا التوسع في مصر والمغرب والجزائر.



وجاءت المقابلة على هامش إدراج لازوردي في سوق الأسهم السعودية يوم أمس الأربعاء بعد طرح أولي في وقت سابق من هذا الشهر جمعت الشركة من خلاله 477.3 مليون ريال (127.3 مليون دولار).



وقفز سهم الشركة بالنسبة القصوى البالغة عشرة بالمئة صباحا قبل أن يغلق على ارتفاع نسبته 7.6 بالمئة عند 39.8 ريال مقارنة بسعر الطرح البالغ 37 ريالا.



وقبل أول طرح لشركة تجزئة في البورصة السعودية خلال أكثر من عام كانت الشركة مملوكة بنسبة أغلبية لكونسورتيوم تقوده انفستكورب البحرينية.



وبلغت إيرادات لازوردي 2.81 مليار ريال في 2015 بزيادة أربعة بالمئة عن العام السابق وحققت خلال العام ذاته أرباحا صافية قيمتها 100.6 مليون ريال بزيادة 16 بالمئة عن 2014.



