مبيعات فورد تصعد 6% بأميركا وبي إم تتراجع 12%

تباطأت وتيرة مبيعات السيارات في الولايات المتحدة في يونيو/حزيران مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي بفعل هبوط مبيعات سيارات الركاب غطى على طلب قوي على الشاحنات الصغيرة والمركبات رباعية الدفع.

ووفقا لبيانات من أوتو داتا كورب، فقد بلغ حجم المبيعات الشهر الماضي 16.66 مليون مركبة انخفاضا من 17 مليونا قبل عام. وسجلت شركات جنرال موتورز (جي إم) وتويوتا موتور وفولكس واغن انخفاضا في المبيعات.

وقالت جي إم -أكبر صانع للسيارات في الولايات المتحدة- إن مبيعاتها تراجعت 1.6 بالمئة إلى 255210 مركبات في يونيو.

وأفادت شركات فورد موتور وفيات كرايسلر أوتوموبيلز ونيسان موتور بتحسن في المبيعات مدفوعا بشكل رئيسي بالطلب على الشاحنات الخفيفة.

وقالت فورد موتور إن مبيعاتها زادت 6.4 بالمئة مع بيعها المزيد من الشاحنات، في حين دفع طلب أعلى على فئة سيارات الجيب مبيعات فيات كرايسلر للصعود بنسبة 7 بالمئة.

وقال مارك لانيف، نائب رئيس فورد "طلب المستهلكين على سيارات فورد الرباعية الدفع أيضا يواصل الصعود إلى أعلى مستويات على الاطلاق".

وقالت تويوتا إن مبيعاتها في الولايات المتحدة في يونيو/حزيران انخفضت 5.6 بالمئة، فيما يرجع بشكل أساسي إلى ضعف مبيعات سيارات الركاب الفاخرة، بينما سجلت شركة بي إم دبليو الألمانية لصناعة السيارات الفاخرة هبوطا في المبيعات بلغ حوالي 12 بالمئة.