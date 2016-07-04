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عبدالله لاحج رئيساً تنفيذياً لمجموعة دبي للعقارات

المصدر: العربية.نت
عبدالله لاحج تدرج في مناصب عدة في "إعمار" منذ انضمامه إليها في 2000
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عينت مجموعة "دبي للعقارات" الرئيس التنفيذي السابق لإعمار العقارية عبدالله لاحج، رئيساً تنفيذياً لها، وذلك خلفاً لعبداللطيف الملا الذي استقال الأسبوع الماضي.

وكان لاحج قد ترك "إعمار" في أبريل من العام الماضي، بعد خمسة عشر عاما في الشركة، تدرج خلالها في مناصب عدة وكان من المشرفين على مشروع برج خليفة.

أما الملا فقد انضم إلى دبي للعقارات في أغسطس 2015، وشغل سابقاً منصب رئيس تنفيذي لمجموعة تيكوم، الوحدة الأخرى لدبي القابضة، التي تُركز على تطوير مجمعات الأعمال والمناطق الحرة.

يشار إلى أن مجموعة دبي للعقارات وحدة تابعة لدبي القابضة.

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