"الجابر" تعتزم جمع 5.2 مليار درهم من بيع أصول في 2018

تعتزم مجموعة "الجابر" مضاعفة المبالغ النقدية التي تنوي جمعها من بيع الأصول بموجب خطة سداد الديون الجديدة التي عرضت على الدائنين، بحسب ما أكدت مصادر مطلعة.

إذ تنوي المجموعة جمع 5 مليارات و200 مليون درهم من خلال بيع عقارات وأسهم بحلول مارس 2018، علماً أن "الجابر" قد جمعت 1.3 مليار درهم حتى الآن.

وتنوي الشركة استخدام 650 مليون درهم للسداد للدائنين الذين يودون التخارج بالحصول 50 سنتا لكل دولار اقرضوه، على أن يتم تأجيل آجال الديون المتبقية حتى 2024.

وقد وافق كل من بنوك أبوظبي الوطني وأبوظبي التجاري والخليج الأول والاتحاد الوطني والتي تحمل مجتمعة نحو 50% من ديون الجابر، على الخطة المعدلة.

يذكر أن مجموعة "الجابر"، هي إحدى الشركات العائلية في أبوظبي، تشمل أعمالها قطاعات متعددة من البناء والهندسة إلى النقل البحري.