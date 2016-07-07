الإمارات تعزز دورها الريادي

بصدور قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي بتشكيل لجنة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، للاشراف على دمج شركتي الاستثمارات البترولية «ايبيك» ومبادلة للتنمية «مبادلة»، تكون دولة الإمارات قد دخلت المنافسة في سوق الطاقة الدولية المتنامي بسلاح قوي وشركة عملاقة تملك أصولاً تُقدر بـ135 مليار دولار، وهو ما يتجاوز أصول العديد من الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.

يشكل هذا القرار نقلة نوعية في توجهات أبوظبي في مجال الطاقة والتنمية بشكل عام، كما أنه يستجيب للتطورات الدولية السريعة التي يشهدها قطاع الطاقة، والتي تشكل تحدياً كبيراً لا يمكن مواجهته بمؤسسات صغيرة في ظل أسواق عالمية مفتوحة وشديدة المنافسة، مما سيمنح اقتصاد أبوظبي بشكل خاص، واقتصاد الإمارات بوجه عام، أفضليات ومزايا استثمارية ستكون لها انعكاسات إيجابية على التنوع الاقتصادي، وعلى تنويع مصادر الدخل، وهو توجه وهدف تنموي تسعى له الدولة بجدية وحرص شديدين من خلال العديد من القرارات التي اتخذت في الأعوام القليلة الماضية لتقليل الاعتماد على النفط وتنمية الاستثمارات المحلية والخارجية بما يلبي تحقيق الرؤى التنموية لعامي 2020 و2030.

وإذا كانت استثمارات الشركتين قد اقتصرت في السابق على قطاعات محددة بحكم تخصصهما وقدراتهما المالية، كامتلاك بعض مصافي التكرير في إسبانيا واليابان، فان المولود الجديد سيتمكن من إيجاد أذرع استثمارية ذات طابع عالمي وقادر على المنافسة إلى جانب كبرى الشركات في العالم، فبالإضافة إلى قطاع الطاقة، فإن قطاعات التكنولوجيا والفضاء والصحة والصناعة والعقار والاستثمارات المالية ستكون ضمن اهتمامات الشركة الجديدة، وهذا سيعزز من تنامي استثمارات الدولة وتحقيق تنوع أكبر في عائداتها الاستثمارية.

من جهة أخرى ستساهم عملية الاندماج في تخفيض التكاليف التشغيلية العامة للشركتين بصورة كبيرة وزيادة الفعالية وتحقق نسب أداء مرتفعة بإدخالها تقنيات أكثر تطوراً واستجابة للمتطلبات التنموية الحديثة.

وبإضافة هذا الاندماج إلى القرار الخاص بدمج بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول تكون دولة الإمارات قد اتخذت مبادرات جريئة على مستوى منطقة الشرق الأوسط لتصبح رائدة في هذا المجال الذي تتطلبه التغيرات السريعة لأوضاع السوق الدولية والتي من ضمنها التوجهات الاندماجية، وبالأخص في البلدان الصناعية المتطورة، حيث يلاحظ تقلص دور الدولة الاقتصادي لمصلحة الشركات الكبرى والتي تملك القدرة على سرعة التأقلم لتعزيز دورها التنافسي، سواء من خلال إجراءاتها الإدارية أو استخداماتها للتقنيات الأكثر تقدماً.

لذلك يمكن القول أيضاً، أنه بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تكون دولة الإمارات قد فتحت أبواباً واسعة لقرارات مماثلة في المنطقة، وبالأخص في دول مجلس التعاون الخليجي، فمثلما قادت الإمارات سابقاً قاطرة النمو في القطاع التجاري والعقاري والمالي والخدماتي في المنطقة، فإنها تقود الآن قاطرة التحول المهم نحو الاندماج وخلق كيانات كبيرة قادرة على المنافسة والوصول إلى الأسواق الدولية، مما سيكون له انعكاسات اقتصادية مستقبلية تخدم التطلعات والرؤى التنموية لدول مجلس التعاون الخليجي.

بمثل هذه التوجهات الجادة يمكن الحديث عن مستقبل اقتصادي متنوع ومزدهر وغير معتمد على النفط، كمصدر أساسي للدخل، ما يعزز الثقة في الرؤى التنموية، خصوصاً وأن هناك العديد من الجهات الإقليمية والدولية التي تحاول التشكيك في قدرة دول المجلس على إيجاد بدائل، حيث تأتي القرارات الحازمة والصادقة، كمثل هذا القرار لترد على حملات التشكيك بخطوات عملية تؤكد المضي قدماً لتحقيق الأهداف والرؤى المرسومة، والتي ستساهم في إيجاد كيانات اقتصادية قوية تشكل ضمانة للسير نحو المستقبل بثقة واطمئنان.

* نقلا عن الاتحاد