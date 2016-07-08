سامسونغ تحقق نمواً في الأرباح التشغيلية بالربع الثاني

قالت شركة "سامسونغ إلكترونيكس" الكورية الجنوبية للإلكترونيات، أمس الخميس، إن أرباح التشغيل خلال الربع الثاني من العام الحالي نمت بأكثر من 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 8٫1 تريليون وون (6٫98 مليار دولار).

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن أرباح التشغيل تجاوزت لأول مرة منذ أكثر من عامين مستوى 8 تريليون وون، كما جاءت أعلى من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى أرباح بـ 7٫32 تريليون وون خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وذكرت الشركة الكورية الجنوبية أن قيمة المبيعات بلغت خلال الربع الثاني من العام الحالي 50 تريليون وون، بزيادة نسبتها 3% عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين لم تكشف الشركة عن أرباحها الصافية خلال الربع الثاني من العام.

ومن المقرر أن تعلن الشركة النتائج التفصيلية للربع الثاني من العام بنهاية الشهر الحالي.