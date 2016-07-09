"سابك" السعودية تعلن رفع قيمة مشترياتها المحلية

تمضي الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" قدماً لتحقيق أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020 المتمثل في المساهمة في تعظيم المحتوى المحلّي وتوطين أكثر من 270 مليار ريال بهدف تعزيز الارتقاء بالقيمة المضافة للمحتوى المحلي.

وأعلنت سابك رفع قيمة مشترياتها المحلية لـ11.9 مليار ريال، في سياق سعيها للتقليل من الاعتماد على الواردات وخلق فرص العمل، تحقيقاً لهدف رؤية المملكة 2030 في تعظيم المحتوى المحلي في قطاعات مختلفة.

وأعلنت "سابك" تقديم كامل الدعم للقطاع الخاص للتغلب على التحديات التي تواجهه لأداء دوره الاستراتيجي المأمول فيما يتعلق بحجم المحتوى المحلي ودعمه للوصول إلى العالمية من خلال مبادرات "سابك" السباقة لتطوير المحتوى المحلي التي تركز على تشجيع التصنيع المحلي وتحقيق أقصى قدر من الفائدة من موارد المملكة الطبيعية الثمينة.

وتعمل "سابك" على بناء مجمعات صناعية محلية لتصنيع منتجات سعودية وفتح الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، حيث تستهدف تأسيس قاعدة صناعية محلية ذات قيمة مضافة متخصصة في إنتاج قطع الغيار والمواد الكيمياوية التي تحد من الاعتماد على الواردات، وذلك من خلال رفع نسبة الشراء من التصنيع المحلي للمواد إلى 72% كجزء من استراتيجية سابك 2025.