سوناطراك: الجزائر تجهز ردا على دعوى تحكيم من توتال

أفاد بيان لسوناطراك أن الجزائر تجهز ردا على قرار شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال إقامة دعوى تحكيم بحق شركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية متوقعا أثرا محدودا للتحرك القضائي.



وقالت "توتال" الأسبوع الماضي إنها قدمت طلب تحكيم بحق الجزائر بسبب تغيير شروط تقاسم الربح في عقود النفط والغاز منتصف العقد الماضي وإن محاولات التوصل إلى تفاهم قد فشلت.



وتسعى الجزائر المتضررة بشدة من جراء انهيار أسعار النفط إلى جذب استثمارات جديدة لمساعدتها في زيادة الإنتاج من الحقول القديمة واستكشاف مناطق جديدة.



وقال بيان سوناطراك الذي اطلعت عليه رويترز إن الشركة علمت بقرار توتال اللجوء إلى التحكيم وسترد عليه بقوة.



وأضاف أن توتال تنتج أقل من واحد بالمئة من إنتاج الجزائر الذي يقدر بنحو 195 مليون طن من المكافئ النفطي.



وأبلغ مصدر حكومي مطلع رويترز "سندافع عن موقفنا بقوة لكن في نهاية الأمر نحن نتحدث عن حوالي 180 مليون يورو، ما يعادل 200 مليون دولار، لا أكثر" مشيرا إلى التعويض الذي قد تطلبه توتال في القضية.



