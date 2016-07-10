"الطيار" تتعاقد مع "ستاروودز" لتشغيل فنادق بالحرم المكي

وقعت "مجموعة الطيار" في آخر يوم من الشهر الماضي عقدا مع شركة "ستاروودز" لتشغيل فندق "كينزي" والشقق الفندقية أمام الحرم المكي الشريف تحت العلامة التجارية "شيراتون".

وأضافت "الطيار" في بيان لها أن مجلس الإدارة قد وافق على تبني استراتيجية بيع الشقق الفندقية لإعادة جزء كبير من رأس المال المستثمر في الفندق واستثماره في مشاريع أخرى، موضحة أن الأثر المالي لهذه الاستراتيجية سيظهر اعتبارا من الربع الرابع للعام الحالي.

وقد أتمت المجموعة أعمال إعادة تجديد فندق كنزي التي استحوذت عليه بمليار ونصف المليار ريال في فبراير من عام 2015.

