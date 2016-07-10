"المتقدمة" تستثمر 387 مليون ريال في شركة سعودية مدرجة

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات "المتقدمة" عن شرائها حصة استراتيجية في رأسمال إحدى الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول) بلغت قيمتها الإجمالية387 مليون ريال.

يشار إلى أن المبلغ يتجاوز 10% من صافي أصول الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة قابلة للزيادة وفقاً لتقديرات لجنة الاستثمار التابعة لمجلس الإدارة، وذلك من خلال سلسلة صفقات شراء من الأسهم المعروضة في السوق المالية وعلى مدى العشرة أشهر الماضية. وقد تم شراء هذه الحصة بتمويل ذاتي من الموارد الداخلية للشركة المتقدمة بغرض استثمار طويل الأجل.

ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي المترتب عن هذا الاستحواذ الاستراتيجي على النتائج المالية للشركة في الفترات القادمة وفقاً لما سيكون عليه الأداء الفعلي للشركة المستهدفة.

