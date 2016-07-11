"إعمار" تعتزم رفع حصتها لـ74% في "إم جي إف" الهندية

تعتزم شركة "إعمار" العقارية زيادة حصتها في شركة "إعمار إم جي إف لاند" الهندية إلى أكثر من أربعة وسبعين في المئة، حسب ما كشفت صحيفة "إكونومكس تايمز" الهندية.

وكانت الشركتان قد اتقفتا في وقت سابق على الانفصال، لأن معظم مشاريع "إعمار إم جبي إف أيلاند" عالقة نتيجة ضعف التمويل.

وأضافت الصحيفة بأن زيادة "إعمار" لحصتها في "إعمار إم جي إف أيلاند" سيتم بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة لعملية الانفصال وموافقة الجهات التنظيمية.

يشار إلى أن إعمار العقارية تمتلك نحو 49 في المئة من " إعمار إم جبي إف أيلاند" المحدودة، وهي المشروع المشترك مع الشركة الهندية "إم جي إف".