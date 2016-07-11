الإمارات.. أول خدمة اتصال صوتي عبر الجيل الرابع

أطلقت "مجموعة اتصالات" أول خدمة اتصال صوتي عبر شبكة الجيل الرابع في الإمارات بعد نجاح التجارب الميدانية.

وتتيح هذه الخدمة لعملاء "اتصالات" المشتركين بخدمة الهاتف المتحرك استخدام شبكة الجيل الرابع لكل الخدمات الصوتية وخدمات البيانات في آن واحد من خلال شبكة الجيل الرابع بحسب صحيفة البيان.

ومع اعتمادها على تقنية استمرارية الاتصال الواحد عبر موجات الراديو /SRVCC/ ستتيح خدمة /VoLTE / للعملاء الاستمتاع بمكالمات صوتية عالية الجودة بجانب الاستفادة من مجموعة من المميزات بما في ذلك إجراء مكالمات صوتية بتقنية الوضوح العالي /HD/ وإجراء مكالمات صوتية وعرض للبيانات في آن واحد.

وستتاح الخدمة عبر الأجهزة المتحركة بدءا بأجهزة سامسونج المتوافقة مع تقنية /VoLTE/ وسيتم الإعلان عن بقية الأجهزة تباعا.

وستضيف خدمة / VoLTE / تحسينات كبيرة إلى جودة المكالمات الصوتية حيث ستسهم في تخفيض زمن إعداد المكالمة الحالي بشكل كبير للارتقاء بتجربة المكالمات الصوتية إلى مستويات جديدة فضلا عن الاستمتاع بخدمات صوتية عالية الوضوح عبر أكبر شبكة للجيل الرابع في الإمارات والتي تغطي أكثر من 95 في المائة من المناطق المأهولة بالسكان.

وأكد المهندس صالح العبدولي الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات أن هذه الخدمة لا تتطلب من المستخدمين تحميل أي تطبيقات خاصة مما يتيح لهم الاستفادة من ميزاتها بأعلى مستويات الراحة وسهولة الاستخدام كما أن البنية التحتية المتطورة لشبكة "اتصالات" ستساعد على تقديم خدمات عالية الجودة والأداء.

وأضاف أنه في ظل قدرات الاتصال العالية التي يشهدها العالم اليوم يرغب العملاء بصورة متزايدة في الحصول على خدمات أسرع وأعلى قيمة من حيث المميزات وبالنظر إلى احتياجات مستخدمي الهواتف الذكية في الإمارات لإنجاز المهام المتعددة تحرص اتصالات على تحسين تجربة العملاء من خلال توفير خدمات متطورة وعالية الجودة.

وأشار العبدولي إلى أن المجموعة تعمل بصورة مستمرة لتوفير أكثر الخدمات المبتكرة للعملاء.. معربا عن فخر المجموعة بأن تكون من أوائل من يطلق خدمات الاتصال الصوتي عبر شبكة الجيل الرابع في المنطقة والتي ستقدم لعملائها جودة أفضل للمكالمات من خلال الأداء المعزز للشبكة.