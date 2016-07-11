تراجع أرباح "المتقدمة" الفصلية 23% إلى 186 مليون ريال

تراجعت أرباح شركة المتقدمة للبتروكيماويات بـ23% في الربع الثاني من العام، مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي لتبلغ 186 مليون ريال.



وجاءت أرباح الشركة أقل بنسبة طفيفة من التوقعات التي كانت عند 189 مليون ريال.

بينما ارتفعت الأرباح بـ28% مقارنةً بالربع الأول من العام، نتيجة انخفاض أسعار البولي بروبلين.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح إلى تراجع أسعار بيع المنتجات.

وأشار بيان "المتقدمة" إلى أن نتائج الربع الثاني تضمنت ثمانية ملايين ريال من أرباح ناتجة من الاستثمار في شركتها التابعة SK Advanced. كما تضمنت مخصصات خسائر بقيمة تسعة ملايين ريال للانخفاض في قيمة الاستثمارات.

