إعمار تنفي زيادة حصتها في "إم جي إف لاند" الهندية

نفت "إعمار العقارية" الإماراتية الأنباء التي تحدثت أنها تخطط لزيادة حصتها في شركة "إعمار ام جي اف لاند" الهندية، مؤكدة العمل على الانتهاء من إجراءات إعادة هيكلة الشركة الهندية.

وكانت صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية، قد ذكرت أن إعمار العقارية تنوي زيادة حصتها في الشركة الهندية إلى أكثر من 74%. تجدر الإشارة إلى أن الشركتين اتقفتا في وقت سابق على الانفصال، لأن معظم مشاريع Emaar MGF عالقة نتيجة ضعف التمويل.

وتبلغ الحصة الحالية المملوكة لـ"إعمار" في "إعمار ام جي اف لاند" الهندية 48.86%، وهي مشروع مشترك مع الشركة الهندية "ام جي اف".