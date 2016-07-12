تراجع أرباح "ألكوا" الفصلية 3.6% إلى 135 مليون دولار

تراجعت صافي أرباح شركة "ألكوا" الأميركية الفصلية مع تأثر الإيرادات بانخفاض أسعار الألومنيوم والألومينا، وإن فاقت الأرباح توقعات المحللين.



حيث تراجع صافي ربح الربع الثاني من العام بـ4% ليبلغ 135 مليون دولار. بينما سجلت الأرباح بعد استبعاد البنود الاستثنائية 213 مليون دولار، أو ما يساوي 15 سنتاً للسهم. وهو ما تجاوز التوقعات التي كانت عند 10 سنتات للسهم.



ومن المقرر تقسيم "ألكوا" إلى شركتين في النصف الثاني من العام الحالي. وستفصل الشركة أنشطة الصهر التقليدية تحت الاسم "ألكوا" بينما سيعمل نشاط القيمة المضافة الذي يركز بالأساس على الصناعات الجوية والسيارات تحت الاسم "أركونيك".



