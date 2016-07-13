الـ Brexit يكبد "المملكة القابضة" خسارة 150 مليون ريال

أعلنت شركة المملكة القابضة، أن التذبذب في أسعار الجنيه الأسترليني واليورو نتيجة تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الـ Brexit أثّر على صفقتها مع مجموعة فنادق أكور وأدى إلى خسارة قدرها 150 مليون ريال سعودي من عوائد الصفقة، سيتم تسجيلها في نتائج الربع الثالث من العام الحالي.

وكانت الجمعية العمومية لشركة AccorHotels وافقت على إتمام صفقة تبادل أسهم وأصول مع المملكة القابضة بقيمة 12 مليار ريال سعودي.

وبموجب الصفقة، ستحصل شركة المملكة القابضة على 5.8 في المئة من شركة AccorHotels، بالإضافة إلى مبلغ نقدي مقداره 1.27 مليار ريال ، وأصول أخرى تتمثل في حصة في فندقClaremont Hotel، إضافة إلى بعض الديون.

كما تشمل الصفقة زيادة حصة شركة المملكة في فندق Savoy بلندن إلى نحو 59%.