العقيل للعربية: انخفاض أرباح "جرير" بسبب تراجع المبيعات

تراجعت أرباح شركة جرير للتسويق بنسبة 17% في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، لتحقق 128.5 مليون ريال، وهو رقم يقل عن متوسط توقعات المحللين البالغ 155مليون ريال.

وأشارت الشركة إلى أن مبيعاتها سجلت تراجعاً طفيفاً بنسبة 1.1% إلى 1.4 مليار ريال، إلا أن انخفاض هامش الربح وزيادة مصروفات البيع والتوزيع أديا إلى تراجع الأرباح في ظل سعي الشركة لتعزيز حصتها السوقية.

إلى ذلك، قال رئيس مجلس إدارة الشركة جرير للتسويق محمد العقيل، أن السبب وراء تراجع أرباح الشركة إلى عدة عوامل، أبرزها تراجع المبيعات المكتبية على أثر تراجع قطاع الشركات والجملة التي تدخل في المناقصات، إضافة إلى لجوء الشركة إلى تخفيض هامش الربح لتكسب حصة أكبر في السوق الخليجية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف العقيل في حديث هاتفي مع قناة "العربية"، أن لانخفاض القدرة الشرائية لدى المواطن السعودي أثرا على تراجع أرباح الشركة، ولكنه يشير أيضاً إلى أن الشركة عمدت إلى تخفيض الأسعار لتوسيع حصتها في المنطقة، ما انعكس سلباً على هامش الأرباح.

وأوضح أن ما تشهده الأسواق الخيلجية حالياً من تذبذبات، دفع الشركة إلى اتباع استراتيجية جديدة تقوم على زيادة الإعلانات والعروض للمحافظة على موقعها، ما أدى إلى زيادة مصروفات البيع والتوزيع.

وكانت لفتت الشركة إلى تأثرها بانخفاض مبيعات الالكترونيات بسبب أداء مبيعات الهواتف الذكية، إضافة إلى عوامل موسمية تتعلق بتغيير التقويم الدراسي، مؤكداً أنه لن يكون هناك أي تأثير لانخفاض المبيعات على خططها التوسعية.