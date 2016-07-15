"ستراتا" تفوز بعقد تصنيع المثبت العمودي لطائرات "بوينغ"

أعلنت شركة «ستراتا للتصنيع» المملوكة بالكامل لشركة المبادلة للتنمية «مبادلة» في أبوظبي، والمتخصصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة، عن فوزها بعقد يمتد لعدة أعوام من شركة «بوينغ» لتصنيع المثبت العمودي لطائرات «بوينغ 787 دريملاينر».

أعلنت ستراتا فوزها بالعقد الضخم، على هامش فعاليات معرض " فارنبورو الدولي للطيران" الذي يعد واحدا من أكبر الفعاليات في عالم صناعة الطيران على مستوى العالم والمقام حاليا بمدينة فارنبورو بالمملكة المتحدة، بحسب وكالة انباء الامارات.

وسيساهم العقد الجديد في توسيع دور الشركة الرائد كمورد أساسي لأجزاء هياكل طائرات "بوينغ" التجارية وستقوم "ستراتا" بموجب العقد الجديد بتصنيع الذيل العمودي لطائرة "787 دريملاينر " من المواد المركبة في مصنعها في مجمع نبراس للطيران في مدينة العين.

وقال بدر سليم سلطان العلماء الرئيس التنفيذي لشركة "ستراتا" إن توقيع العقد الجديد اليوم يأتي تكريسا للعلاقة الاستراتيجية بين ستراتا وبوينغ ويشكل دلالة واضحة على ثقة شركة بوينغ إحدى أكبر شركات صناعة الطيران العالمية بشركة ستراتا.

ويعتبر هذا العقد الأحدث ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي وقعتها شركة "بوينغ" مع شركة "مبادلة للتنمية" منذ العام 2009 حيث يساهم في تطوير علاقة التعاون والعمل المشترك بين الطرفين.

من جهته قال راي كونر الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة بوينغ للطائرات التجارية "إن هذا العقد يعكس التزام قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وشركة مبادلة بالاستثمار في قطاع صناعة الطيران وسعيهما لتوسيع قدرات الدولة في هذا القطاع بما يدعم رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 على المدى البعيد".