السعودية تبحث مع "هواوي" توطين صناعات التكنولوجيا

بحث وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، د. مفرج الحقباني مع نائب الرئيس لشركة هواوي الصينية ميك وانج، كيفية الاستفادة من خبرات وتجارب الشركة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ونقلها لسوق العمل السعودي.

ويأتي اللقاء تزامناً مع تطبيق توطين قطاع الاتصالات في السعودية، ومن أجل مناقشة سبل تدريب الكوادر الوطنية البشرية وتأهيلها لتلبية احتياجات القطاع.

وتجول الحقباني على هامش زيارته للصين التي رأس خلالها وفد المملكة المشارك في الاجتماع الوزاري لوزراء العمل والتوظيف لدول مجموعة العشرين الذي عقد في بكين خلال الفترة 11-13 يوليو 2016 في مقر الشركة، واطلع على أحدث التقنيات والتكنولوجيا التي توصلت لها الشركة.

كما استمع من كبار مسؤولي الشركة لشرح موسع عن عدد من بيئات وتقنيات العمل المتطورة ومنها العمل عن بعد.

وعقد الحقباني اجتماعاً مع كبار مسؤولي الشركة، ناقش خلاله الاستفادة من خبرات وتجارب الشركة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لنقلها لسوق العمل السعودي، من أجل إيجاد فرص عمل لائقة للسعوديين والسعوديات، وتدريبهم على أحدث التقنيات في المجال، وذلك بالتزامن مع قرار توطين قطاع الاتصالات.

كما ناقش تعاون الشركة مع الشركات الوطنية المتخصصة بما يسهم في تقديم فرص تدريبية ووظيفية للسعوديين والسعوديات وتطوير مهاراتهم وإمكانياتهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. ورافق الوزير خلال الزيارة وكيل الوزارة للشؤون العمالية الدولية زياد الصايغ.