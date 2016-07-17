صندوق استثمار بين البحري وأبيكورب بـ1.5 مليار دولار

تعتزم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري التوقيع على اتفاقية إطار عام مع الشركة العربية للاستثمارات البترولية "APICORP"، حيث يسعى الطرفان إلى إنشاء صندوق استثماري بقيمة 1.5 مليار دولار، بهدف شراء نحو 15 ناقلة نفط عملاقة.

وتنص الاتفاقية على استثمار أصول الصندوق على ثلاث مراحل، لتصل قيمة الاستثمار في كلّ مرحلة 500 مليون دولار، حيث يتوجب تحقيق عدّة شروط قبل الانتقال من مرحلة إلى مرحلة لاحقة، وذلك من أجل التأكد من تحقيق الصندوق لأهدافه الاستثمارية المتفق عليها.

وبموجب الاتفاقية، يكتتب "البحري" 15% من رأس مال الصندوق، فيما تبلغ حصة "أبيكورب" 85% منة. هذا وتتولى ابيكورب إدارة الصندوق وترتيب التمويل، في حين تكون "البحري" المدير الفني والتجاري الحصري لأسطول الناقلات المملوكة للصندوق.

ويتوقع الطرفان استكمال الإجراءات المتبقية وانهاء المرحلة الأولى بنهاية الربع الثالث من العام 2016 وأن يظهر الأثر المالي للمرحلة الأولى خلال الربع الأول من العام 2017.