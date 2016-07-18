10 % حصة السعودية بأكبر كيان اقليمي للملاحة البحرية

وقعت شركة الملاحة العربية رسمياً في الإمارات اتفاقية الاندماج مع عملاق الشحن البحري الألماني "هاباغ لويد" Hapag-Lloyd في صفقة سينتج عنها إنشاء خامس أكبر شركة شحن حاويات في العالم.

وكانت "الملاحة العربية" تأسست في السبعينات من القرن الماضي بالشراكة بين دول الخليج والعراق، وهي أكبر شركة شحن حاويات في المنطقة، ومن بين العشرين الكبار في القطاع عالمياً.

وتمتلك "قطر القابضة" الحصة الأكبر فيها حالياً بنسبة 51% في المئة، يليها صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وسيحصل مساهمو "الملاحة العربية" على 28% من أسهم الكيان الجديد بعد الاندماج، مقابل 72% لمساهمي Happag-Lloyd وبالتالي ستصبح حصة قطر في الشركة الجديدة نحو 14%، وحصة صندوق الاستثمارات العامة السعودي 10% تقريباً.

وسيكون مقر الكيان الجديد في هامبورغ، وسيظل مدرجاً في السوق الألماني، وسيتسع أسطوله إلى 237 سفينة. ومن المتوقع أن تكتمل صفقة الاندماج نهاية هذا العام، بعد الحصول على موافقة على الجهات التنظيمية.