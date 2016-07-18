تراجع أرباح "معادن" الفصلية 51% لـ132 مليون ريال

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) تراجعا بنسبة 50.9% في أرباحها للربع الثاني من العام الحالي إلى 132.45 مليون ريال مقارنة مع 270 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وأظهرت النتائج المالية الأولية الموحدة للشركة للفترة المنتهية في 30 يونيو2016، تراجعا في أرباح الربع الثاني 2016 مقارنة مع الربع الأول من نفس العام بنسبة 21.5% مقارنة مع 168.9 مليون ريال.

وأرجعت معادن تراجع إيراداتها بالربع الثاني 2016 مقارنة مع الربع الثاني 2015، إلى انخفاض ايرادات المبيعات بنسبة 15% نتيجة لانخفاض أسعار السلع الأساسية لمنتجات فوسفات الأمونيوم والأمونيا والألمنيوم، إضافة إلى انخفاض متوسط السعر المحقق لمنتجات فوسفات الأمونيوم والأمونيا بحوالي 31% و 4% على التوالي.

وانخفضت أسعار الألومنيوم بـ16% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق. وقد تم تعويض الانخفاض في أسعار السلع الأساسية جزئيا بزيادة حجم مبيعات الألمنيوم والذهب.

وجرى تعويض أثر انخفاض المبيعات على الربحية جزيئا من خلال انخفاض تكلفة المبيعات بحوالي 11% عن طريق خفض تكاليف المواد الخام ومبادرة الشركة المستمرة لخفض تكاليف التشغيل. وقد أدت هذه المبادرة إلى خفض مصاريف الاستكشاف والخدمات الفنية بنسبة 65%، وانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 27%.

وتحسن صافي الدخل من ارتفاع العائد من الاستثمارات النقدية قصيرة الأجل بحوالي 319% ، والانخفاض في صافي الخسارة في شركة تحت سيطرة مشتركة (سامابكو) بحوالي 27%. على الرغم من الزيادة في تكاليف التمويل بحوالي 80% بسبب ارتفاع معدل سعر الفائدة بين البنوك السعودية (السايبور)، وارتفاع مخصص الزكاة بحوالي 34% وانخفاض الإيرادات الأخرى بحوالي 91%.