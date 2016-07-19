الغاز والتصنيع: توفير 227 مليون لتر غاز خلال شهر رمضان

قال الرئيس التنفيذي لشركة الغاز والتصنيع الأهلية المهندس أيمن بن منصور منشي أن الشركة عملت على تعزيز جميع الإمكانيات لمواجهة الزيادة في طلب أسطوانات الغاز وتغطية ارتفاع معدل خدمة تعبئة خزانات الغاز خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف بحسب بيان تلقى العربية نت نسخة منه أن الشركة أنهت خطتها الإنتاجية بتعبئة وإنتاج أكثر من 8.6 مليون أسطوانة غاز وذلك بما يزيد عن 180 مليون لتر، فيما تم تلبية خدمة التعبئة لأكثر من 26 ألف طلب تعبئة خزان غاز بمعدل 1000 رحلة تعبئة يومياً لجميع عملاء الشركة شملت جميع مناطق المملكة بزيادة تقدر بــ 18% مقارنة بالعام الماضي 2015.

وأضاف منشي أنه ضمن استراتيجية الشركة وسعيها الدائم لتلبية طلبات العملاء من خلال خدمات أكبر تلبي احتياجاتهم من غاز البترول المسال, بلغت كميات الغاز الذي تم ايصالها لعملاء الشركة أكثر من 47 مليون لتر بزيادة تقديرية 6 % عن عام 2015.