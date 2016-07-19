موبايلي تبدأ محادثات إعادة تمويل ديون بـ8 مليارات ريال

بدأت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" بمحادثات مع بنوك حول إعادة تمويل يون تبلغ 8 مليارات ريال، بحسب مصادر لبلومبيرغ.

تأتي هذه الخطوة بعد أن جمّدت موبايلي مشروع بيع أبراجها الشهر الماضي، حيث كانت تعتزم توظيف عائدات البيع، والتي كان من المتوقع أن تبلغ ملياري دولار، في تغطية هذه الديون.

وبحسب هذه المصادر، تهدف الشركة إلى خفض تكاليف الفائدة وتمديد فترة السداد.

يشار إلى أن قروض "موبايلي" تنقسم إلى جزأين وفق ما أعلن عنه في مايو الماضي، الأول أقل من 12 مليار ريال مع البنوك السعودية وعددها 8 بنوك، والجزء الثاني قروض عالمية مع بنوك دولية ووكالات تصدير الائتمان، وقيمته 4.5 مليار ريال.