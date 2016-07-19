نمو إيرادات ياهو 5.2% مع تحسن نشاط الانترنت

أعلنت ياهو ارتفاع إجمالي الإيرادات الفصلية 5.2% في مؤشر على تحسن نشاط الإنترنت الرئيسي لها الذي يمر بصعوبات وتعكف على بيعه.

وتطرح ياهو نشاط البحث والإعلانات للبيع في مزاد وتشير التقارير إلى أن اختيار العرض الفائز سيكون في 18 مارس، وفقا لوكالة رويترز.



ويتردد أن فيرايزون كوميونيكشنز وايه.تي اند تي تنافسان على الصفقة إلى جانب شركة الاستثمار المباشر تي.بي.جي وكونسورتيوم بقيادة دان جيلبرت مؤسس كويكن لونز ودعم الملياردير وارن بافيت.



تراجعت حظوظ ياهو في ظل رئيستها التنفيذية ماريسا ماير التي لم تحرز تقدما يذكر في محاولاتها مواجهة منافسين أكبر في حلبة الانترنت مثل فيسبوك وجوجل.



وزادت إيرادات الأنشطة الناشئة للشركة - الأجهزة المحمولة والتسجيلات المصورة والمحتوي الأصلي والإعلان الاجتماعي - 25.7% إلى 504 ملايين دولار في الربع الثاني المنتهي 30 يونيو.



وارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 1.31 مليار دولار من 1.24 مليار دولار قبل عام. وبعد خصم الرسوم المدفوعة إلى المواقع الشريكة تكون الإيرادات قد انخفضت إلى 841.2 مليون دولار من 1.04 مليار دولار.



وبلغ صافي الخسارة العائد للمساهمين 439.9 مليون دولار بما يعادل 46 سنتا للسهم مقارنة مع 216 مليونا أو سنتين للسهم قبل عام.



وبلغت الأرباح المعدلة تسعة سنتات للسهم في حين توقع المحللون عشرة سنتات للسهم وفقا لتومسون رويترز.



واستقر سهم ياهو دون تغير يذكر عند 37.92 دولار في معاملات ما بعد الإغلاق.



