قفزة قوية لأرباح ينساب الفصلية بـ203% لـ689 مليون ريال

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" إلى 689.3 مليون ريال، مقابل 227.4 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة نمو 203%.

ونمت أرباح ينساب بنسبة 71.5% مقارنة بأرباح الربع السابق، حيث كانت 401.9 مليون ريال.

وأرجعت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إلى زيادة الكميات المنتجة والمباعة، وذلك نتيجة لاكتمال أعمال الصيانة الوقائية لمصانع الشركة خلال الربع الثاني من العام السابق، إضافة لانخفاض أسعار بعض مواد اللقيم رغم انخفاض متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات.

وبلغ إجمالي أرباح الشركة في الربع الثاني من 2016 نحو 795.2 مليون ريال، مقارنة بـ373 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، وبنمو 52.5% عن إجمالي أرباح الربع السابق.

وخلال الـ6 أشهر الأولى من 2016، بلغ صافي أرباح شركة ينساب 1.1 مليار ريال، مقابل 512.5 مليون ريال، بارتفاع 112.9%.