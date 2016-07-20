موقع Speedtest: شبكة STC الأسرع في السعودية

أصبحت سرعة الإنترنت هاجسا لكل اللاعبين مع كون الاتصال بالشبكة متطلبا ضروريا للكثير من الألعاب والأجهزة. وبما أن العديد من المستخدمين يتصلون بالإنترنت بواسطة 4G أو LTE فستكون سرعة الخدمة، مهمة جدا من الموقع الموثوق والمعروف Speedtest.

وضمن اختيارات Speedtest لأفضل الشبكات للعام الماضي حصلت شركة الاتصالات السعودية STC على جائزة أسرع شبكة موبايل سرعة من ناحية الإنترنت في السعودية، متفوقة على أقرب منافسيها بفارق كبير.

وبحسب موقع Speedtest الشهير لقياس سرعات الإنترنت فقد حصلت STC على معدل سرعة تحميل على شبكتها يصل إلى 10.71 ميغا، بينما سرعة الرفع كانت ليست بالبعيدة فقد حققت 8.87 ميغا.

ويقوم موقع Speedtest بإجراء أكثر من مليار اختبار أكثر من 1500 موفر خدمات حول العالم.

وتميز نتائج Speedtest أنها تملك رقابة شديدة لضمان نتائج نزيهة و منع أي محاولة احتيال لتعديل النتائج بأي اتجاه.

وتقوم سياسة Speedtest على حساب معدل سرعات التحميل لأفضل تقنية متوفرة في البلد المحدد. كمثال هذه التقنية سيتكون LTE أو 4G في السعودية، ولن يتم إدخال التقنيات الأضعف وذلك لكي لا تكون النتائج مضللة.