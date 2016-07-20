"إنترتينر" تعتزم بيع حصة 30% منها بـ300 مليون دولار

يعتزم المساهمون في شركة "إنترتينر" The Entertainer المختصة بالقسائم والعروضات، بيع حصة 30% من الشركة، والتي تقدّر قيمتها بنحو 300 مليون دولار، بحسب مصادر لبلومبرغ.

ويعمل المستثمرون في The Entertainer ومنهم مجموعة أبراج التي تمتلك حصة 50%، مع مستشارين ماليين على بيع الحصة المحتملة، والذي من المتوقع أن يجذب شركات الاستثمار في مجال التكنولوجيا، إضافة إلى شركات الإنترنت الصينية، بحسب ما أوردته المصادر.

يشار إلى أن مجموعة أبراج للاستحواذ تعمل مؤخرا على بيع أصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستفادة من شهية المستثمرين في المنطقة.