آبل ستجني 3 مليارات دولار من لعبة بوكيمون غو

تستعد شركة آبل لجمع أكثر من 3 مليارات دولار كإيرادات من لعبة "بوكيمون غو"، خلال العامين المقبلين، وذلك بفضل شراء اللاعبين العملة الخاصة باللعبة من متجر آب ستور التابع لها، بحسب محللين.

ويمكن لمستخدمي هواتف آيفون تنزيل لعبة الواقع المعزز بوكيمون غو ”Pokémon GO"، التي طُورت بالتعاون مع شركة الألعاب اليابانية نينتندو، مجانًا من آب ستور، ولكن ينبغي عليهم شراء عملة بوكي كوينز" للحصول على مزايا إضافية، بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.

يُذكر أن 100 وحدة من عملة "بوكي كوينز" تكلف 99 سنتًا في متجر آب ستور التابع لشركة آبل، وقد يصل السعر إلى نحو 100 دولار لشراء 14.000 وحدة من العملة الافتراضية الخاصة باللعبة.

وقالت المحللة لدى شركة Needham & Co، لورا مارتين الأربعاء: "نعتقد أن آبل تحتفظ بـ30% من عائدات بوكيمون غو التي تُنفق على أجهزة آي أو إس، مما يشير إلى أن أرباحها ستزيد".

يُشار إلى أن لعبة بوكيمون غو تملك أكثر من 21 مليون مستخدم نشط في الولايات المتحدة وحدها، وذلك حتى 18 يوليو الجاري، أي بعد أقل من أسبوعين من إطلاقها، كما وتتوفر اللعبة على نظام التشغيل أندرويد، وذلك في أكثر من 35 بلدًا حول العالم.

وقالت مارتن إن متوسط من ينفق على لعبة بوكيمون غو من إجمالي اللاعبين أكثر بعشر مرات من لاعبي كاندي كراش، وهي اللعبة التي حققت إيرادات بأكثر من مليار دولار أميركي في عامي 2013 و 2014.