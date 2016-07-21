انخفاض أرباح "السعودي للاستثمار" 16% بالربع الثاني

تراجعت الأرباح الفصلية للبنك السعودي للاستثمار إلى 321.4 مليون ريال، في الربع الثاني من 2016، بنسبة 16%، مقابل 382.6 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2015، ومقابل 210 ملايين ريال في الربع السابق، بنسبة نمو 53%.

وقال البنك السعودي للاستثمار في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" تراجع الأرباح في الربع الثاني يعود إلى انخفاض صافي الدخل نتيجة انخفاض إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.4% وذلك نتيجة الانخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، ومكاسب استثمارات، قابله ارتفاع في أرباح تحويل عملات أجنبية.

من جانب آخر ارتفعت مصاريف العمليات في البنك بنسبة 8.5% وذلك نتيجة ارتفاع مخصص خسائر الائتمان وبند إيجار ومصاريف مبان.

وانخفض إجمالي الربح في الربع الثاني إلى 612.2 مليون ريال، مقابل 640.5 مليون ريال، في الربع المماثل من 2015، بنسبة تراجع 4.42%.

وبلغ صافي أرباح البنك في النصف الأول من 2016، نحو 531.4 مليون ريال، مقابل 749.3 مليون ريال، في النصف الأول من 2015، بنسبة تراجع 29%.