نمو أرباح مصرف الإنماء الفصلية 12% لـ409 ملايين ريال

ارتفعت الأرباح الفصلية الصافية لمصرف الإنماء في السعودية إلى 409 ملايين ريال، في الربع الثاني من 2016، بنسبة 12%، مقارنة بأرباح الربع الثاني من العام الماضي، وبنسبة 4.6%، في الربع السابق عليه.

وكانت أرباح مصرف الإنماء قد بلغت 391 مليون ريال في الربع الأول من 2016.

وقال المصرف في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إن نمو الأرباح يرجع إلى ارتفاع صافي الدخل نتيجة انخفاض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 18%، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مخصص التمويل والاستثمارات، قابلها ارتفاع في مصاريف الرواتب والمصاريف العمومية والإدارية.

وذكر المصرف أن إجمالي دخل العمليات انخفض بنسبة 4% ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مكاسب بيع الاستثمارات وصافي الدخل من التمويل والاستثمارات ودخل توزيعات الأرباح، قابلها ارتفاع في صافي أتعاب الخدمات المصرفية، ودخل تحويل العملات.

وبلغ إجمالي الأرباح في الربع الثاني 808 ملايين ريال، مقابل846 مليون ريال، في الربع الثاني من 2015، بتراجع 4.5%، وبنسبة نمو 10%، مقارنة بإجمالي أرباح الربع الأول والتي كانت 734 مليون ريال.

وارتفع صافي أرباح مصرف الإنماء خلال النصف الأول من 2016، إلى 800 مليون ريال، مقابل 709 ملايين ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 12.8%.