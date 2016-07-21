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هبوط أرباح "سافكو" الفصلية 50% لـ299 مليون ريال

المصدر: العربية.نت
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تراجعت الأرباح الفصلية لشركة الأسمدة العربية السعودية، "سافكو" بنحو 50%، في الربع الثاني من 2016، إلى 299 مليون ريال، مقارنة بـ 596 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، في حين ارتفعت بنسبة 4.6% عن الربع الأول من العام الجاري.

وكانت الشركة قد حققت أرباحاً بنحو 286 في الربع الماضي من العام 2016.

وقد انخفض إجمالي أرباح "سافكو" الفصلية للشركة بنحو 52%، إلى 265 مليون ريال مقارنة بـ554 مليون ريال في الربع المماثل من 2015.

وفي الأشهر الـ6 الأولى، انخفض صافي الأرباح لشركة الأسمدة العربية بأكثر من النصف إلى 585 مليون ريال، مقارنة بـ1.18 مليار ريال في النصف الأول من 2015.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إن انخفاض أسعار بيع المنتجات في الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق حد من أثرها جزئياً ارتفاع الكميات المباعة.

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