"كيان" تحقق 91 مليون ريال أرباحا في الربع الثاني

نجحت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات في التحول إلى الربحية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، حيث حققت 91.02 مليون ريال، مقابل خسائر 13.42 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2015، ومقارنة بخسائر 216.27 مليون ريال، في الربع السابق.

وأرجعت الشركة تحقيق أرباح في الربع الثاني من 2016، إلى مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق الى زيادة الكميات المباعة وانخفاض تكلفة اللقيم وتحسن الأداء التشغيلي وخفض رسوم التسويق من قبل شركة سابك، مع انخفاض مخصص الزكاة.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن هذا التحسن في النتائج تحقق بالرغم من انخفاض متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات وارتفاع النفقات المالية.

وبلغ إجمالي أرباح كيان السعودية في الربع الثاني من 2016، نحو 397.7 مليون ريال، مقابل 257.85 مليون ريال، بنمو 45.22%، في الربع المماثل من 2015، ومقارنة بـ54.22 مليون ريال في الربع السابق بنمو 412.4%.

وبلغ إجمالي خسائر الشركة في النصف الأول من 2016، نحو 125.25 مليون ريال، مقابل 605.06 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2015.