303 شركات سعودية تسجل عقود التأسيس إلكترونيا

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار إنهاء إجراءات عقود التأسيس لـ303 شركات بشكل إلكتروني وتوثيقها وإصدار السجلات خلال يوم عمل واحد.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه خدمات الشركات بالوزارة نمواً متسارعاً في عدد طلبات التأسيس الإلكترونية التي تم استقبالها بعد إطلاق حملة #أسس_شركتك والهادفة للتوعية بخدمة عقود التأسيس الإلكترونية com.cr.sa ضمن حزمة الخدمات الإلكترونية لبوابة أعمال http://aamal.sa.

ودعت الوزارة عموم المستثمرين والشركات تحت التأسيس إلى الاستفادة من ميزات الخدمات الإلكترونية لتأسيس الشركات وإنهاء إجراءات تأسيس شركاتهم مباشرة من خلال ثلاث خطوات بسيطة فقط تتمثل بقيام المستفيد من تقديم عقد تأسيس الشركة إلكترونياً، ومن ثم التوجه لكاتب العدل خلال نفس اليوم بدون موعد لإنهاء توثيق العقد لكي يتسنى للمستفيد فوراً بمجرد توثيق العقد إصدار السجل الالكتروني للشركة تلقائياً، وذلك بعد دفع الفاتورة الموحدة من خلال القنوات الإلكترونية السهلة المتاحة للسداد وتطبيقات الجوال المصرفية أو من خلال الصراف الآلي للبنوك.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار أنه انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 فإن الوزارة ستواصل مبادراتها الرامية لمراجعة الإجراءات وتحسينها بشكل دوري لضمان سهولة وكفاءة وفاعلية الخدمات الإلكترونية للشركات بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية للمملكة وتعزيز تنافسيتها في سهولة ممارسة الأعمال التجارية، حيث تم مؤخراً استحداث المسار السريع لإصدار عقود تأسيس الشركات وتدقيقها آلياً بدون الحاجة للحضور لمقر الوزارة وبدون طلب أي وثائق، وكذلك تم إنجاز الربط التقني مع العديد من الجهات لتقليص الإجراءات والزمن المستغرق لتأسيس الشركات.

وامتدادا لما تقوم به الوزارة من مبادرات لتحسين وتعزيز التنافسية والبيئة الاستثمارية بالمملكة، تم إلغاء الزامية طلب الحصول على موعد لتوثيق العقد لدى كاتب العدل، حيث باتت خدمة طلب الموعد إلكترونياً خدمة اختيارية فقط في حالة رغبة الشركاء، وكذلك تمكين الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة من تأسيس الشركة وإصدار السجل التجاري تقنياً بعد تقديم التزام من الشركاء بإيداع رأس المال النقدي في أحد البنوك خلال (90) يوماً من صدور السجل التجاري الإلكتروني.

وأهابت الوزارة بالراغبين في تأسيس شركاتهم أو تحويل مؤسساتهم الفردية إلى شركات إلى الدخول على بوابة أعمال http://aamal.sa أو الدخول مباشرة على الرابط http://COM.CR.SA والإستفادة من هذه الخدمة.