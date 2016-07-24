"الصحراء" تضاعف أرباحها 9 مرات لـ96.4 مليون ريال

استمر مسلسل النتائج القويّة لقطاع البتروكيماويات، في سوق الأسهم السعودية، مع إعلان شركة الصحراء للبتروكيماويات عن مضاعفةِ أرباحِها الفصلية بنحو 9 مرات لتصل إلى 96.4 ملايين ريال.

وجاءت النتائج أقوى من التوقعات البالغة نحو 74 مليون ريال في المتوسط.

وعزت الشركة نمو أرباحِها إلى ارتفاع كميات إنتاج ومبيعات بعض مصانع شركاتها التابعة التي شهدت تنفيذ صيانةٍ مجدولة في الربع المماثل من العام الماضي.

كما أشارت الشركة إلى انخفاض خسائر الشركة السعودية لحامض الأكريليك بفضل تحسن أسعار البيع، فضلاً عن رفع الكفاءة وترشيد النفقات مع زيادة الإنتاج واستمرار الأثر الإيجابي من التشغيل التجاري لمشروع شركة البيوتانول.