"زين" تفاوض لإدارة شبكات الموبايل في المصرية للاتصالات

علمت "العربية" من مصادر مسؤولة أن مجموعة زين الكويتية بحثت مع الحكومة المصرية إمكانية أن تدخل "زين" في شراكة مع الشركة المصرية للاتصالات الحكومية، لإدارة عملياتها في قطاع الاتصالات المتنقلة، وليس المنافسة لشراء رخص جديدة.

وبحسب المصادر ستتولى "زين" إدارة شبكات الموبايل الخاصة بـ "المصرية للاتصالات" في حال تقدمت هذه الأخيرة لشرائها، مقابل رسوم سنويّة، وفق النموذج المطبق في إدارة شبكات الموبايل في لبنان لصالح الحكومة.

وقالت المصادر إن الجانب المصري يدرس طلب "زين" والمنفعة المتبادلة للطرفين من الشراكة. يذكر أن نموذج إدارة الرخص سبق أن طبقته زين مع الحكومة اللبنانية في شركة "تاتش".