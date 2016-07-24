"مبكو" تتسلم 132 مليون ريال تعويضا من "المياه الوطنية"

أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو"، أنها تسلمت مطابقة رصيد الحساب من شركة المياه الوطنية تفيد مصادقتها على مبلغ التعويض النهائي المقرر للشركة عن نزع ملكية عقارها، وأنه سيتم سداد كامل المبلغ للشركة خلال عام من تاريخ 30 يونيو 2016.

ووفقا لبيان الشركة على "تداول"، فإنه سيتم تعديل قيمة مديونية شركة المياه الوطنية في بند مصروفات مدفوعة مقدمة وموجودات أخرى لتصبح 132.73 مليون ريال بدلا من 30.49 مليون ريال.

وأشار البيان إلى أنه سيتم قيد أرباح رأسمالية بقيمة 102.24 مليون ريال، وقيد مصروفات أتعاب واستشارات قانونية بقيمة 10.28 مليون ريال، وسوف ينتج عن القيود السابقة زيادة صافي الأرباح بقيمة 91.96 مليون ريال.

وسوف يظهر الأثر المالي لهذه التعديلات، وفقا للبيان على النتائج المالية للربع الثاني من العام الحالي، وسيتم الإعلان عن أية تطورات أخرى تتعلق بالموضوع حال توافرها.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق أنها تسلمت بتاريخ 30 يونيو 2016 خطاباً من شركة المياه الوطنية يفيد بأن مبلغ التعويض النهائي المقرر للشركة عن نزع ملكية عقارها هو 132.73 مليون ريال كتعويض عن قيمة الأرض وما عليها من إنشاءات.