عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق شركات

80 % هبوط حاد لأرباح بترورابغ الفصلية لـ103 مليون ريال

المصدر: العربية.نت
أحد مشاريع بترو رابغ
رابط مختصر

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" إلى 103.2 مليون ريال، في الرعب الثاني من 2016، مقارنة بـ504.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2015، بنسبة تراجع 79.56%.

وأرجعت بترورابغ بحسب بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، انخفاض الأرباح الى هبوط أسعار المنتجات البتروكيماوية وتدني هوامش التكرير على الرغم من ان هذا الانخفاض خفف جزئياً بارتفاع اسعار الزيت الخام لهذا العام

وكانت بتروارابغ قد تكبدت خسائر في الربع الأول من 2016، بلغت قيمتها 32.7 مليون ريال.

وبلغ إجمالي الأرباح في الربع الثاني 400.8 مليون ريال، مقابل 740.3 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2015.

وخلال النصف الأول من 2016، حققت الشركة صافي أرباح 70.5 مليون ريال، مقابل 710.3 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بتراجع 90.07%.

كلمات دالّة

#شركات, #نفط, #طاقة, #اقتصاد, #السعودية, #بترورابغ

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر