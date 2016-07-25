تراجع أرباح "إسمنت الشمالية" 24% لـ48.6 مليون ريال

أعلنت شركة إسمنت المنطقة الشمالية، تسجيلها مبلغ 48.6 مليون ريال أرباحا صافية عن فترة الربع الثاني من 2016 موضحة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية، إن هذه النتائج تمثل انخفاضا بنسبة 24% عن الربع المماثل من العام الماضي.

وعكست النتائج المالية الأولية للشركة للفترة المنتهية في 30-06-2016 نموا في أرباح الربع الثاني بنسبة 13.39% مقارنة مع الأرباح المسجلة في الربع الأول من العام الحالي.

وأرجعت الشركة التراجع في الأرباح الصافية للربع الثاني 2016 مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى "انخفاض قيمة المبيعات وارتفاع تكلفة الإنتاج المتأثرة بارتفاع أسعار الوقود".

وعزت الارتفاع في الأرباح مقارنة مع الربع الأول إلى "ارتفاع كمية مبيعات الكلنكر".